1200 عراقي على الأقل سقطوا في العمليات الإرهابية خلال عامي 2019 و2020

كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، اليوم الأربعاء، عن إحصائية بأعداد الضحايا من العراقيين الذين سقطوا نتيجة العمليات "الإرهابية" خلال عامي 2019 و2020.

وقال خلال مقابلة مع RT، إن "الإرهاب عاد ليستهدف من جديد المحافطات التي كانت سابقا مسرح عملياته، فلا يكاد يخلو يوم من دون عمليات إرهابية وضحايا جدد".

وأضاف، أن "أعداد الضحايا سنويا بسبب الإرهاب تتجاوز الـ600 شخص، حيث أن نسبة 4-5% من الوفيات في العراق تكون بسبب العمليات الإرهابية، وهذه نسبة عالية وتحتاج إلى معالجات حقيقية".

وأشار البياتي إلى ضرورة "إيجاد معالجات حقيقية في مكافحة الإرهاب، تعتمد الآليات الدولية والتغيير في الستراتيجيات التقليدية المعمول بها".

وتابع، أن "الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب تتحدث عن أربع أركان أساسية كفيلة بالقضاء على الإرهاب وهي، معالجة الأوضاع التي تساعد على انتشاره، ‏ومنع التطرف ومكافحته، ‏وبناء قدرات الدولة، واحترام حقوق الإنسان".

وبين البياتي، أن "ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ركنين أساسيين لمكافحة الإرهاب، لكن جزءا يسيرا من هذه الفقرات حققت في العراق، رغم أنه من أكثر الدول التي تضررت من الإرهاب والأموال التي صرفت في هذا المجال كبيرة".

المصدر: RT