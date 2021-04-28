ثأر يعود لفترة "داعش" يفجر اشتباكات مسلحة في ريف حلب بسوريا

شهدت مدينة مسكنة في ريف حلب السورية اشتباكات مسلحة بين عشيرتين يرجح أنها بسبب ثأر يعود لفترة سيطرة "داعش" على المدينة.

وتداول عدد من الصفحات المحلية تسجيلا مصورا يظهر جانبا من الاشتباكات التي جرت في سوق المدينة التي تتبع منطقة منبج في ريف حلب.

مصادر محلية ذكرت لـ RT أن الإشكال حصل بين فخذ العناطس من قبيلة "الحديدين"، وعشيرة خفاجة، إلا أن الاشتباك لم يؤد إلى سقوط ضحايا.

وترجح المصادر أن يكون ما جرى مرتبطا بثأر يعود لفترة سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة الذي انتهى بسيطرة الجيش السوري عليها عام 2017.

وكان للعشيرتين أفراد ضمن التنظيم، وإن كان بنسبة أقل في "خفاجة" التي ينحصر وجودها في مسكنة، والباقي في العراق، أما "الحديدين" التي لها امتداد في حمص وحماة وحلب وأطراف بادية الرقة، فكان لها العدد الأكبر، كما أنها الأكثر نفوذا، إذ ينتمي إليها عدد من كبار المسؤولين مدنيين وعسكريين.

وكانت المدينة خرجت عن السيطرة الحكومية عام 2012، قبل أن يسيطر عليها "داعش" عام 2014، واستمرت سيطرته نحو 3 سنوات إلى أن استعاد الجيش السوري المدينة التي كانت تعد أحد أهم معاقل التنظيم في ريف حلب.

المصدر: RT