القوات الإسرائيلية تطلق النار على قوارب الصيادين ببحر غزة

أطلقت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء النار على عدد من مراكب الصيد الفلسطينية في بحر غزة، كما أطلقت النار صوب أراض زراعية شرق خان يونس من دون الإبلاغ عن إصابات.

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من جهتها، قالت الشرطة البحرية في غزة إنه "لا قرار لديها بمنع الصيادين من دخول البحر"، مضيفة في بيان أنه "لا مانع من ممارسة الصيادين لعملهم داخل البحر مع البقاء قدر الإمكان بعيدين عن نقاط التماس والمناطق الحدودية حفاظا على أرواحهم".

وكانت نقابة الصيادين الفلسطينيين أعلنت أن السلطات الإسرائيلية قلصت مساحة الصيد في بحر غزة إلى 9 أميال اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الاثنين الماضي.

وأصيب أمس الثلاثاء الصياد غيث أبو عون، برصاص مطاطي خلال قمع القوات الإسرائيلية لمراكب الصيادين في بحر قطاع غزة.

المصدر: معا