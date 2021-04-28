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ليبيا.. اللجنة العسكرية تعلن الانتهاء من نزع الألغام بطريق سرت مصراته

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ليبيا.. اللجنة العسكرية تعلن الانتهاء من نزع الألغام بطريق سرت مصراته
Reuters
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أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أن فتح طريق مصراتة سرت الساحلي وصل إلى مراحله النهائية عقب الانتهاء من نزع الألغام.

وأفادت اللجنة العسكرية بأن "فتح الطريق في مراحله النهائية، حيث تم الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام، وإنشاء كل الاستيقافات الأمنية"، مؤكدة أن "معظم الإجراءات اللوجستية باتت في مراحلها النهائية"، دون تحديد موعدا للفتح.

من جانبه، أثنى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على عمل اللجنة ودورها في وقف إطلاق النار، مؤكدا تخصيص مبلغ مالي لها لدعم عملية فتح الطريق.

كما عقد المنفي اجتماعا مشتركا مع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة "5+5"، لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مثمنا جهودهم وتأكيد تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.

المصدر: وكالات

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