السلطات المغربية تحقق مع 23 مهاجرا أعادتهم إسبانيا بعد أن عبروا سباحة إلى سبتة

أعلنت السلطات المغربية عن فتح تحقيق قضائي مع 23 مهاجرا بعدما وصلوا إلى جيب سبتة سباحة، وأعادتهم السلطات الإسبانية إلى المغرب بموجب اتفاق بين البلدين.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني: "تمت مباشرة إجراءات هذا البحث مع 23 مرشحا للهجرة غير المشروعة تم تسليمهم من طرف المصالح الأمنية الإسبانية"، مشيرا إلى وضعهم رهن التوقيف.

وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية أن التحقيق يهدف إلى "الكشف عن جميع المتورطين المحتملين في تنظيم هذه العملية والكشف عن ارتباطاتها المحتملة بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة".

وقال مصدر في بلدية سبتة الثلاثاء إنها أبرمت مع المغرب اتفاقا لإعادة نحو مئة مهاجر ممن سبحوا باتجاه شواطئها الأحد، موضحا أن "عمليات الطرد بدأت صباح اليوم وتشمل بين 100 إلى 120 شخصا".

ولم تشر السلطات المغربية إلى ما إذا كانت ستحقق مع مهاجرين آخرين أم لا، علما أن المديرية العامة للأمن للوطني كانت أعلنت الأحد توقيف 14 شخصا بينهم 5 قاصرين كانوا بصدد القيام بالمحاولة نفسها.

وشهدت مدينة الفنيدق في فبراير احتجاجات بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منذ وقف تجارة التهريب انطلاقا من جيب سبتة في 2019، والتي فاقمها إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19.

المصدر: وكالات