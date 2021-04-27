مصر.. حبس فني تقاطع قرية عامر بالسويس بعد حادث اصطدام القطار بالشاحنة

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس فني تقاطع قرية عامر في السويس أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ووقع حادث اصطدام بين قطار وشاحنة نقل محملة بالحجارة فجر الثلاثاء عند تقاطع قرية عام في السويس، أدى إلى مصرع عامل يستقل الشاحنة وإصابة السائق، إضافة إلى إصابة اثنين من ركاب القطار.

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وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، فتبينت وقوع التقاطع بمنطقة صحراوية بين طريقي السويس الصحراوي والطريق المؤدي إلى قرية عامر، وتهدم غرفة عامل التقاطع التي تبعد عن قضبان السكة الحديدية بنحو مترين.

كما ولاحظت النيابة العامة تواجد شاحنة النقل والمقطورة على قضبان السكة الحديدية والتصاق رأسها بمقدمة جرار القطار.

ولم تعثر النيابة العامة على أية إشارات ضوئية أو أجراس إنذار عند التقاطع، ولاحظت بدائية إنشائه مما يوجب على عامل التقاطع فتح وغلق الشواديف (الحواجز) يدويا.

وقد عثرت النيابة العامة على شادوف منها أعلى مقطورة الشاحنة وآخر مفتوح به جنزير ملقى أرضا دون إغلاقه.

المصدر: RT