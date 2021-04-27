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الحكومة المصرية تنفي تسجيلا صوتيا متداولا عبر "واتس آب"

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تنفي تسجيلا صوتيا متداولا عبر
Reuters
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نفت الحكومة المصرية ما تداولته رسالة صوتية على "واتس آب" منسوبة لشخصية مسؤولة في وزارة الصحة، تزعم تدهور الوضع الصحي في مستشفيات العزل وتحويل المدن الجامعية إلى مستشفيات ميدانية.

كما نفت وزارة الصحة والسكان تلك الأنباء، مؤكدة أن التسجيل الصوتي مزيف، وغير تابع للوزارة نهائيا، مشيرة إلى توفر أكثر من 45% من السعة السريرية بكافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لاستقبال حالات مرضى كورونا، مع زيادة عدد كبير من أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي بها تحسبا لزيادة الإصابات.

كما شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تلك الرسالة مزيفة وأن المدن الجامعية يقيم بها طلاب الجامعات المصرية حتى انتهاء الفصل الدراسي الحالي، وسط إجراءات احترازية مكثفة، لافتة إلى توافر أكثر من 50% من القدرة الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومتصفحي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تهدف لإثارة الخوف والرعب بين المواطنين.

المصدر: "المصري اليوم"

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