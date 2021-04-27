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أبو الغيط لـ RT: رد إثيوبيا بشأن مشروع قرار وافقت عليه الجامعة العربية بشأن "سد النهضة" كان غاضبا

أخبار العالم العربي

أبو الغيط لـ RT: رد إثيوبيا بشأن مشروع قرار وافقت عليه الجامعة العربية بشأن
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صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مقابلة مع RT يوم الثلاثاء، بأن رد إثيوبيا بشأن مشروع القرار الذي وافقت عليه الجامعة العربية بشأن "سد النهضة" كان غاضبا.

وأفاد أمين عام جامعة الدول العربية بأن أديس أباباتصورت أن الجامعة العربية لا تستطيع أو لا ينبغي لها التدخل في هذا الشأن.

وقال أبو الغيط إن مصر طلبت اجتماع طارئا للجامعة العربية في العام 2020 لطرح قضية "سد النهضة" الإثيوبي.

وأضاف أن مشروع القرار الذي عرض تمت الموافقة عليه لتوافق الآراء، مشيرا إلى أنه قرار يؤيد الواقف المصرية السودانية ويطالب إثيوبيا بالالتزام بقواعد القانون الدولي وبالحصص المقررة لكل من مصر والسودان.

يتبع..

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