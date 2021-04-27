وزير الاتصالات العراقي يبحث مع السفير المصري مشروع القرية الذكية العراقية

بحث وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني مع سفير مصر في بغداد وليد إسماعيل، الاتفاقية العراقية المصرية الأردنية وسبل تطوير استثمار الشركات المصرية بمجال الاتصالات في العراق.

وأكد الشيباني أن "الحكومة العراقية مهتمة بهذه الاتفاقية المشتركة بين الإخوة الأشقاء وأن يكون هناك تعاون حقيقي مشترك في كثير من المجالات وخصوصا في مجال الاتصالات".

من جانبه أكد إسماعيل على "عمق العلاقات العراقية المصرية ودعمهم الكامل لوزارة الاتصالات بكل ما يتعلق بخدمات الاتصالات والإنترنت وفتح مجال التعاون المشترك ضمن الاتفاقية (المصرية العراقية الأردنية) مع الشركات المصرية التي ترغب بالاستثمار في العراق".

وأشار إلى أن"هناك تعاونا مسبقا مع الحكومة العراقية السابقة للتعاون في مجال الاتصالات"، داعيا إلى" استمرار التعاون في مجال التحويل الرقمي والاستفادة من الخبرة المصرية بشأن الأقمار الصناعية".

وأكد "رغبة رجال الأعمال المصريين في الاستثمار بالعراق".

المصدر: RT