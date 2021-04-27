الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اجتازت الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اجتازت الحدود مع لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن "قوات الجيش أسقطت مسيّرة تابعة لحزب الله وعثرت على أخرى تم إسقاطها على الحدود اللبنانية قبل أسابيع حيث رصدت القوات المسيرة الأولى بعد أن اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان وقامت بإسقاطها.. كما عثرت القوات على مسيرة أخرى لحزب الله تم إسقاطها بعد تسللها من لبنان".

#عاجل قوات جيش الدفاع تسقط مسيرة تابعة ل- #حزب_الله وتعثر على أخرى تم اسقاطها على الحدود اللبنانية قبل أسابيع حيث رصدت القوات المسيرة الاولى بعد ان اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي من #لبنان وقامت باسقاطها.

كما عثرت القوات على مسيرة أخرى لحزب الله تم اسقاطها بعد تسللها من لبنان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 27, 2021

المصدر: RT