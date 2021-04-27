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الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اجتازت الحدود مع لبنان

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة لـ
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اجتازت الحدود مع لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن "قوات الجيش أسقطت مسيّرة تابعة لحزب الله وعثرت على أخرى تم إسقاطها على الحدود اللبنانية قبل أسابيع حيث رصدت القوات المسيرة الأولى بعد أن اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان وقامت بإسقاطها.. كما عثرت القوات على مسيرة أخرى لحزب الله تم إسقاطها بعد تسللها من لبنان".

المصدر: RT

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