العاهل الأردني يؤكد استمرار تحمل "المسؤولية التاريخية" في حماية مقدسات القدس

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقاء مع ممثلين عن مجلسي أوقاف وكنائس القدس، استمرار "تحمل المسؤولية التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وأفاد القصر الملكي الأردني بأن الملك عبد لله الثاني استقبل اليوم الثلاثاء في قصر الحسينية ممثلين عن مجلسي أوقاف وكنائس القدس بحضور ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ممثلين عن مجلسي أوقاف وكنائس #القدس ويؤكد دعمه لصمود المقدسيين وحفاظهم على الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة #الأردنpic.twitter.com/kiLhkYSlDW — RHC (@RHCJO) April 27, 2021

وأكد العاهل الأردني خلال الاجتماع "دعمه لصمود المقدسيين وحفاظهم على الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة"، مشددا على "الاستمرار بنهج الآباء والأجداد من الملوك الهاشميين الذين ضحوا في سبيل الحفاظ على المقدسات في القدس".

وأشار إلى "الاستمرار في تحمل المسؤولية التاريخية والدينية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدفاع عنها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها"، مضيفا: "لا نقبل أي مساومة على القدس والمقدسات".

المصدر: "بترا"