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السعودية.. حصيلة إصابات كورونا تتخطى الألف بعد يومين من استقرارها

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السعودية.. حصيلة إصابات كورونا تتخطى الألف بعد يومين من استقرارها
Reuters AHMED YOSRI
مواطنون يضعون الكمامات في السعودية
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تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا اليومية في السعودية الألف حالة من جديد، وذلك بعد يومين من استقرارها تحت هذه الحصيلة.

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وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 1045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى 414219 حالة، في حين تم تسجيل 983 حالة تعاف جديدة من هذا الفيروس، ليصبح الإجمالي 397587 حالة معافاة.

وكشفت الصحة عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفياة بسبب هذا الفيروس إلى 6922 حالة وفاة.

هذا وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 9710 والحالات الحرجة 1277 حالة.

المصدر: RT

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