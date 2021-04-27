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المحكمة العليا الإسرائيلية تحدد مهلة للحكومة للبت في قضية طالبي اللجوء من السودان

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المحكمة العليا الإسرائيلية تحدد مهلة للحكومة للبت في قضية طالبي اللجوء من السودان
Reuters
جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية (صورة أرشيفية)
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قضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد أن على الدولة اتخاذ قرار بخصوص طالبي اللجوء السودانيين من إقليم دارفور وجبال النوبة وإقليم النيل الأزرق حتى نهاية العام الحالي.

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وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن الدولة تتفادى اتخاذ أي قرار حول طلبات هؤلاء علما بأن أقدمها عالق منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت العليا في حكمها إن على الدولة اتخاذ أي قرار بشأن طالبي اللجوء المذكورين، إما من خلال البت في طلبات اللجوء أو عن طريق صياغة حل آخر، يشمل اتفاقا يتيح لطالبي اللجوء الخروج من إسرائيل.  

وقرر القضاة بالإجماع انه إذا لم تتوصل الدولة الى أي حل حتى نهاية العام، فسيتم إصدار بطاقة إقامة مؤقتة للذين قدموا طلباتهم بالحصول على اللجوء قبل يونيو عام 2017.

ويدور الحديث في هذه القضية عن 2445 طالب لجوء من المناطق السودانية التي شهدت أعمال عنف واسعة النطاق في الماضي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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