إصابة أربعة عناصر أمن عراقيين جراء انفجار داخل مقرهم

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن أربعة عناصر أمن أصيبوا بانفجار داخل مقرهم العسكري في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال المصدر لـRT، إن "أربعة عناصر من الشرطة الاتحادية أصيبوا بجروح خلال وصولهم إلى مقرهم العسكري بعد عودتهم من واجب داخل المحافظة".

وأضاف، أن "أحد الجنود وهو من فريق معالجة العبوات الناسفة كان يحمل في حقيبته مادة يستخدمها في تفكيك العبوات، بالإضافة إلى قداحة، وعند دخوله إلى المقر رمى الحقيبة فأحدثت انفجارا".

وأشار إلى أن "ثلاثة إصابات خفيفة وواحدة متوسطة ولم يكن هناك قتلى".

المصدر: RT