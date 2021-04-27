مصدر لـRT: تياران محسوبان على الكاظمي لن يدخلا الانتخابات المقبلة

أفاد مصدر عراقي مقرب من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بأن تياري "المرحلة" و"الازدهار" المحسوبين على الكاظمي، "لن يدخلا الانتخابات".

وقال المصدر لـRT، إن "القرار اتخذ مؤخرا بعدم خوض التيارين الانتخابات المقبلة، خاصة وأنهما يداران من قبل مقربين من الكاظمي ومحسوبين على فريقه السياسي".

وأضاف، أن "التيارين سيواصلان عملهما السياسي بدعم المرشحين المستقلين، ويفكران بخوض الانتخابات ما بعد المقبلة".

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وأشار إلى أن "القرار اتخذ بسبب اشتراطات سياسية سابقة أوصلت الكاظمي إلى رئاسة الحكومة والتزاماته مع الكتل السياسية".

ويوم أمس كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لـRT، أن الأخير قرر عدم خوض الانتخابات المقبلة.

المصدر: RT