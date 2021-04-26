مصر.. وفاة حافظ سلامة قائد "المقاومة الشعبية" في السويس عن عمر ناهز 92 عاما

توفي الشيخ حافظ سلامة، قائد "المقاومة الشعبية" في السويس المصرية عن عمر ناهز 92 عاما.

وكان سلامة قد تم نقله من السويس لمستشفى الدمرداش في القاهرة بسبب تدهور حالته الصحية، قبل أن يتوفى مساء الاثنين.

وأعلنت أسرة الشيخ سلامة أنه سيتم تشييع الجنازة الثلاثاء من المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس، وسيتم دفنه بمقابر السويس الجديدة.

وكان الشيخ سلامة تحدث في تصريح لـ"بوابة الأهرام" عن ذكرياته في خطة التصدي للدبابات والمدرعات الإسرائيلية في حرب أكتوبر عام 1973، مشيرا إلى أن "القائد العسكري الإسرائيلي آنذاك إيريل شارون، قام بتنفيذ الثغرة بمنطقة الدفرسوار، بعد أن كشفت الولايات المتحدة من خلال أقمارها الصناعية وجود فجوة بين الجيشين المصريين الثاني والثالث أثناء الحرب، ودخلت القوات الإسرائيلية لتحاصر السويس".

وأضاف أن "أبطال المقاومة الشعبية في ملحمة مع الجيش الثالث والشرطة بالسويس دمروا في ثلاث ساعات 67 دبابة".

ولفت إلى أن "خطة إسرائيل لتسليم السويس فشلت، حيث كان الأهالي يقدمون أرواحهم من أجل عدم استسلام المدينة".

وأوضح أن "الفريق الشاذلي أكد في مذكراته أن الموساد قدم تقريرا على أن السويس مدينة للأشباح يمكن الاستيلاء عليها بسهولة، ولكن سلامة أثبت تزييفهم للواقع من خلال رفضه لقرار المحافظ في هذا الوقت باستسلام المدينة ورفع الراية البيضاء الذي تم تمزيقها من قبل السوايسة".

وأشار إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات قد عرض عليه منصب محافظ مدينة السويس من خلال المهندس عثمان أحمد عثمان، ولكنه رفضه.

وكان الشيخ سلامة أشار في حوار تلفزيوني إلى أنه قدم للنائب العام السابق عبد المجيد محمود أدلة تثبت خيانة الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك أثناء حرب أكتوبر، مؤكدا أن هذه أسرار لا يعرفها أحد.

وأعرب عن "استنكاره لتلويح مبارك بيديه في المحكمة".

كما أنه توقع سقوط الإخوان ، وحذر الرئيس المصري الراحل محمد مرسي من عواقب اختياراته وقراراته التى ستكون سببا في خروج الشعب المصري ضده في الشوارع والميادين، للمطالبة بسقوطه.

المصدر: RT + "بوابة الأهرام"