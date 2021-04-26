فيديو مسرب لنائب لبناني يهاجم فيه رئيس الجمهورية ويثير الجدل في البلاد (فيديو)

انتشر تسجيل مصور لأكرم شهيّب النائب عن كتلة "اللقاء الديمقراطي" في البرلمان اللبناني، يهاجم فيه رئيس الجمهورية ميشال عون وينعته بـ"الغبي والحاقد".

ونشر موقع "سبوت شوت" الفيديو الذي قال فيه شهيب: "لو كان ميشال عون ذكي لحمى عهده، ميشال عون بغبائه وحقده وعقله الجامد بعدو عايش بتلات تمانات عنا هون بعاليه".

وأضاف: "الله يعلن هيديك الساعة اللي انتخبناه فيها".

وأثار الفيديو جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداوله من قبل عدد من الناشطين اللبنانيين عبر "تويتر".

فيديو مسرب لاكرم شهيب يهين رئيس الجمهورية لازم ينقام عليه دعوة هلاءقبل بكرا pic.twitter.com/V5iHemyDfK — Pauline Batruny (@PaulineBatruny) April 26, 2021

المصدر: "الجديد" + RT