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مصدر مقرب منه لـRT: الكاظمي قرر عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة

أخبار العالم العربي

مصدر مقرب منه لـRT: الكاظمي قرر عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لـRT، أن الأخير قرر عدم خوض الانتخابات المقبلة.

وقال المصدر لـRT، إن "الكاظمي قرر عدم خوض الانتخابات، وهذا القرار اتخذ منذ وقت سابق واليوم حسم أمره".

وأضاف أن "فريق الكاظمي السياسي ومكتبه والمقربين منه، لن يشتركوا في الانتخابات، ولن يكون هناك أي حزب سياسي مدعوم منه أو يدعمه أو حتى يحمل اسمه".

وأشار المصدر، إلى أن "الحكومة الحالية نتاج لأزمة اجتماعية وهي ليست منافسا انتخابيا".

المصدر: RT

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