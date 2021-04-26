محام مصري: مشكلة ختان الإناث تتلخص في الاعتقاد بأنها أمر ديني

ألقى برنامج "ناس أونلاين" الضوء على قرار مجلس النواب المصري النهائي القاضي بتغليظ عقوبة ختان الإناث.

وقال المحامي المصري عاطف لبيب النجمي لـ"ناس أونلاين" إن "99% من سكان القرى المصرية لديهم قناعة بأن الختان أمر ديني"، وبالتالي فإن تحريم الختان بالنسبة لهم "يعتبر مخالفة أمر ديني والعقوبة تحتاج إلى توعية من رجال الدين بشكل واضح وصريح بأن منع الختان لا تعارض فيه مع الدين".

وأضاف النجمي، أن الختان منتشر بنسبة كبيرة في القرى المصرية التي تشكل نحو 70% من عدد سكان مصر، معتبرا أن الحماية تأتي من بعض أفراد الأسرة نفسها أو بعض الأقارب أو بعض العاملين في البيوت.

وحسب المحامي المصري، فإن لدى البعض استعدادا "للإبلاغ عن هذه الجريمة انتقاما" لتجربتهم الخاصة، وتجنبا لتكرارها مع غيرهم.

كما شرح المحامي تفاصيل قرار مجلس النواب وما يترتب عليه من الناحية القانونية بالتفصيل من خلال "ناس أونلاين".

المصدر: RT