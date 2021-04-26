سوريا.. مصادر مطلعة تكشف لـ RT مستجدات اتفاق التهدئة في حي طي بالقامشلي

كشفت مصادر سورية مطلعة لـ RT يوم الاثنين، مستجدات اتفاق التهدئة في حي طي بالقامشلي.

وقالت المصادر إنه سيتم تطبيق بنود الاتفاق على مراحل، حيث تم دخول دفعة من الأهالي إلى الحي بعد أن غادروه نتيجة الاشتباكات، مشيرة إلى أن إزالة الأنقاض من الحي بدأت تمهيدا لعودة المؤسسات الحكومية.

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وأضافت أنه من المفترض غدا تطبيق بند دخول الشرطة السورية الحكومية إلى الحي وانسحاب الأسايش منه.

وأشارت إلى أن اجتماعا سيعقد في مقر القوات الروسية بمطار القامشلي بين ممثلين عن الجيش السوري و"قسد" برعاية روسية.

ووصفت المصادر الأجواء بالإيجابية أكثر مما مضى، وأن هناك أمور تسير نحو التطبيق.

من جهته أصدر المركز الإعلامي العام - شمال وشرق سوريا بيانا قال فيه: "بعد أيام من الاشتباكات بين قواتنا ومرتزقة الدفاع الوطني بحي طي في مدينة قامشلو وطرد كافة مسلحي الدفاع الوطني من الحي، دعت قواتنا اليوم أهالي الحي للعودة لمنازلهم والتأكد من سلامة ممتلكاتهم.

وأضافت أن عددا كبيرا من الأهالي دخلوا اليوم إلى منازلهم مع التأكد من عدم وجود أي تجاوزات بحق منازلهم وممتلكاتهم.

وأفادت بأن قواتهم "أزالت كافة المظاهر المسلحة من المدارس التي حولها مرتزقة الدفاع الوطني إلى مقرات ونقاط عسكرية لعناصرهم، في محاولة دائمة لتحقيق كافة الظروف الملائمة للأطفال وحصولهم على حق التعلم، الذي حرموا منه خلال أعوام سيطرة مرتزقة الدفاع الوطني على الحي".

كما أكدوا "التزامهم التام بكافة معايير وقوانين حقوق الإنسان التي تحفظ للإنسان كرامته وحقوقه".

المصدر: RT