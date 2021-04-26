شجار بين عنصر من الحشد وقوات حفظ القانون في بغداد (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، شجارا بين عنصر من قوات الحشد الشعبي وقوات حفظ القانون في بغداد.

وبحسب الفيديو المتداول، فإن قوات حفظ القانون كانت تتجمع بالقرب من إحدى مقار الحشد الشعبي في منطقة الجادرية حيث يتظاهر مفسوخي العقود من الحشد للمطالبة بإعادتهم إلى الخدمة، وعلى إثر ذلك اندفع أحد عناصر الحشد وضرب عنصرين من قوات حفظ القانون.

ويوم أمس، أفاد مراسلنا في العراق بأن صدامات وقعت بين القوات الأمنية ومحتجين من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي خلال تظاهرة في العاصمة بغداد.

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وكان من المتوقع أن يحصل أصحاب العقود المفسوخة على قرار بالعودة إلى العمل، لكن الموازنة المالية لعام 2021 لم تتضمن أي تخصيصات لهم.

المصدر: RT