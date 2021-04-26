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لليوم الثاني على التوالي.. حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تحت الألف

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لليوم الثاني على التوالي.. حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تحت الألف
Reuters AHMED YOSRI
التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية
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لليوم الثاني على التوالي، بلغت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية إلى مستوى ما تحت الألف حالة، وذلك بعد 6 أيام سبقت أمس الأحد، تخطت فيهم هذه الحصيلة الألف.

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الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تحت الألف
الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تحت الألف

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 958 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 413174 حالة، في حين تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة جراء هذا الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 6913 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أنه تم تسجيل 1047 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 396604 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بلغ 9657، والحالات الحرجة 1290 حالة.

المصدر: "واس"

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