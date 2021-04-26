القوات الإسرائيلية تعتقل 6 شبان فلسطينيين في بيت حنينا والخليل

اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة، 4 شبان في بلدة بيت حنينا بالقدس وشابين في الخليل خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

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وقال أمين سر منطقة بيت حنينا شعفاط التنظيمية عامر عوض لوكالة "وفا"، إن "مستعربين" اعتقلوا 4 شبان من البلدة خلال مواجهات اندلعت بين القوات الإسرائيلية، والشبان الذين خرجوا في بيت حنينا، رفضا للاعتداءات المتواصلة على المقدسيين في باب العامود، وعرف من بين المعتقلين، مصطفى الهيموني، وعمر عطا الله.

من جهة أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابين من حي جابر بمدينة الخليل، على إثر قيام مجموعة من المستوطنين بمهاجمة منازلهم والاعتداء على مواطنين.

وأفاد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عارف جابر، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازلهم في حي جابر القريب من الحرم الإبراهيمي الشريف، تحت حماية جنود الجيش الإسرائيلي، وعندما حاول الأهالي التصدي للمستوطنين، قام الجنود باعتقال الشابين طارق جابر وصفوان باسل جابر.

المصدر: وفا + معا