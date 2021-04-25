لبنان.. القاضية عون ترد على منتقديها: لم تخدش شعورهم صورة تمرد البعض على القضاء

ردت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون على منتقديها قائلة إنه "لم تخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرد البعض على القضاء، ومنعها من دخول شركة مشتبه بتهريبها لأموال اللبنانيين".

وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، قالت عون: "للتذكير فقط لمن لم يقرأ قانون أصول المحاكمات الجزائية، فان المادة 24 تعطي الحق للنائب العام في الاستقصاء وجمع الأدلة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الأدلة التي يحاول المشتبه بهم إخفاءها.هذا من صلب مهام النيابة العامة وإلا لا يمكن كشف أي جريمة".

وأضافت: "أنا لم أخالف القانون هذا من صلب مهامي، هذه قاعدة منصوص عنها في كل القوانين حق السلطة القضائية الممثلة بالنائب العام بإجراء المداهمات وضبط الأدلة لكشف الجريمة خاصة عندما يمتنع المشتبه بهن التعاون، في هذه الحالة لي الحق بتوقيفه لأنه يمنع إنفاذ مهنة قضائية".

وتابعت: "لكن ما يثير الذهول بالفعل أنه وبدل أن يستهجن كل من ألصق بي اليوم تهم التمرد ومخالفة القوانين أنه لم تخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرد البعض على القضاء نتيجة وقوف مدعي عام أمام مكاتب شركة مشتبه بتهريبها أموال اللبنانيين ومنعه من الدخول، ألا يستحق ذلك الشجب".

لكن ما يثير الذهول بالفعل انه وبدل ان يستهجن كل من الصق بي اليوم تهم التمرد ومخالفة القوانين انه لم يخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرد البعض على القضاء نتيجة وقوف مدعي عام امام مكاتب شركة مشتبه بتهريبها اموال اللبنانيين ومنعه من الدخول الا يستحق ذلك الشجب — Ghada Aoun (@ghadaaoun4) April 25, 2021

المصدر: RT