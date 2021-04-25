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الشاعر أيمن بهجت قمر ينشر خطاب دعم إسماعيل ياسين لبناء الجيش المصري (صورة)

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الشاعر أيمن بهجت قمر ينشر خطاب دعم إسماعيل ياسين لبناء الجيش المصري (صورة)
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الشاعر المصري أيمن بهجت قمر
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نشر الشاعر المصري أيمن بهجت قمر قرار تبرع الفنان الراحل إسماعيل ياسين والمنتج أبو السعود الإبياري، لصالح دعم الجيش المصري إبان النكسة.

وكتب قمر في منشور على حسابه عبر موقع "فيسبوك" أرفقه بصورة الوثيقة تؤكد التبرع: "ده إسماعيل يس الفنان اللي بجد وده الأستاذ المؤلف المحترم أبو السعود الإبياري".

ده اسماعيل يس الفنان اللي بجد وده الاستاذ المؤلف المحترم أبو السعود الابياري ✌☝️

Posted by Ayman Bahgat Kamar on Sunday, April 25, 2021

وجاء رد قمر بعد ظهور شخصية تقلد الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وقابلها تعامل بطل العمل الفنان محمد رمضان بسخرية خلال مسلسل "موسى".

وأضاف قمر في تصريح آخبر عبر "تويتر" "توضيح: كل الناس بما فيهم محمد رمضان عارفين درجة قرابتنا للفنان العظيم إسماعيل يس لأنه جوز خالة والدتي ومربيها من وهي عندها سنتين ويعتبر في مقام جدي وسبق للأستاذ رمضان إنه أساء له وأنا وقتها كلمته وهو اعتذر وطلب يبوس راسها كمان".

وتابع: "عشان كده جو الشتايم والبوستات مش هيغير شئ وكان لازم وقفة وموقف قانوني وأتمنى أن يراجع نفسه ويبعد هو وغيره تماما عن الفنان العظيم وعن أي فنان آخر، إلا بموافقة أهله لأن الشخصيات العامة مش مشاع لأي حد عايز يستظرف".

المصدر: RT

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