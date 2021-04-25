الصحة المصرية: أعراض لقاح كورونا لا تقارن بالمشكلات الناتجة عن العدوى به

قالت نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث في مصر إن حالة بعض المواطنين تتدهور فجأة نتيجة الإصابة بكورونا مؤكدة أن اللقاح ليس الحل السحري للقضاء على الجائحة بين ليلة وضحاها.

ولفتت إلى أن تلقي اللقاح فرصة قوية لأن مشكلات الفيروس ليست مفهومة بشكل كامل على مستوى الأطباء والعلماء.

وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر فضائية "DMC" مساء الأحد، أن اللقاح خطوة في القضاء على الجائحة بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية العامة، مشيرة إلى أن الوصول إلى نسبة تغطية كافية عالميا يحتاج الإسراع في عمليات التلقيح ووضع استراتيجية للأولويات.

وناشدت أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطباء الحصول على لقاحات كورونا، قائلة إن أعراض اللقاح من وجع وألم لا تقارن بمشكلات قد تحدث من عدوى كورونا، فضلا عن أنها تطمئن بالتفاعل المناعي في الجسم.

وصرحت بأن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على لقاح كورونا يبعث برسالة طمأنة إلى المواطنين.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية