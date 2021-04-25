صدامات بين مفسوخي العقود من الحشد الشعبي والقوات الأمنية في بغداد (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق اليوم الأحد بأن صدامات وقعت بين القوات الأمنية ومحتجين من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي خلال تظاهرة في العاصمة بغداد.

وذكر مراسل RT أن العشرات من المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي، تظاهروا في منطقة الجادرية ببغداد للمطالبة بإعادتهم إلى الخدمة، لكن القوات الأمنية لاحقتهم وحدثت صدامات بين الجانبين.

وهذه المرة الثانية التي يتظاهر فيها أصحاب العقود المفسوخة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان من المتوقع أن يحصل أصحاب العقود المفسوخة على قرار بالعودة إلى العمل، لكن الموازنة المالية لعام 2021 لم تتضمن أي تخصيصات لهم.

المصدر: RT