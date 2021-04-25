 
مباشر

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية داعش السلام"

أخبار العالم العربي

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية
Reuters
تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش السلام" لـ 24 مايو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9mw

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمجمع محاكم طره في مصر تأجيل محاكمة متهمين اثنين بتشكيل خلية تتبع "داعش" في القضية المعروفة بـ"داعش السلام"، حتى الـ24 من مايو لتعذر حضور المتهمين.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول المحبوس، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم "داعش"، ووجهت للمتهم الثاني تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

ووجهت النيابة للمتهم الثالث جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات.

كما وجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا