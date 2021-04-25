حريق مشفى ابن الخطيب.. الكاظمي يوجه بنقل الحالات الحرجة للعلاج في الخارج

وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي جميع الوزارات بتقديم المساعدة لذوي شهداء مستشفى ابن الخطيب، ونقل الحالات الحرجة للعلاج في الخارج.

وقال خلال جلسة مجلس الوزراء: "نوجه جميع الوزارات بتقديم المساعدة لذوي شهداء مستشفى ابن الخطيب، ونقل الجرحى ممن يحتاجون للعلاج إلى خارج العراق".

وأضاف، أن "نقل الجرحى يتم بالتنسيق بين وزارات النقل بتوفير إمكانيات نقلهم، والصحة التي تقوم بدورها في توفير كل المستلزمات، والمالية بتوفير الأموال اللازمة".

إقرأ المزيد

وكلفت رئاسة مجلس النواب لجنة برلمانية بتقصي الحقائق بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب التي راح ضحيتها 82 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإجراء تحقيق عاجل مع عدد من المسؤولين الصحيين في بغداد، على خلفية الحادث.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق إلى 82 قتيلا و110 جرحى.

المصدر: RT