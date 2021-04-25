وزير الخارجية العماني السابق: عمرو موسى "ليس دبلوماسيا"

اعتبر وزير الخارجية العماني السابق، يوسف بن علوي، أن وزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، "ليس دبلوماسيا"، وأنه شخص يتعامل مع الأمور بصفته "السياسية".

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وقال يوسف بن علوي: عمر موسى، الله يذكروا بالخير، علي غير زملائه اللي جاؤوا قبله أو بعده، تحليلي له هو أنه ليس دبلوماسي..هو سياسي، يتعاطى الأمور بالصفة السياسية".

وأضاف: "مع أنه هو لا ينتمي إلى أي حزب..ولكن تركيبة عقله أنه يملك السياسة ولا يخدم السياسة، فيما بعض الدكاترة والمسؤولين عندهم شهادات أعلى منه، ولكن حدودهم الدبلوماسية..يضعون كل شيء في إطار الدبلوماسية".

المصدر: RT