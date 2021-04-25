السفير الروسي يبحث مع وزير السياحة المصري آفاق تبادل زيارات السياح

التقى السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، وناقشا آفاق تبادل زيارات السياح بين البلدين.

في ٢٥ أبريل الجاري التقى السفير الروسي في مصر جيورجي بوريسينكو بالدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري . وتم مناقشة آفاق تبادل زيارات السياح بين البلدين بما في ذلك في ضوء الاستئناف المخطط له للطيران بين المدن الروسية ومنتجعات الغردقة وشرم الشيخ المصرية. pic.twitter.com/GXMZmxLmOs — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) April 25, 2021

وقالت السفارة الروسية في مصر على صفحتها في "تويتر"، اليوم الأحد، إن اللقاء بحث آفاق تبادل الزيارات وذلك في ضوء الاستئناف المخطط له للطيران بين المدن الروسية ومنتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

واتفقت موسكو والقاهرة، الجمعة الماضي، على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.

المصدر: RT