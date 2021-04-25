 
مباشر

السفير الروسي يبحث مع وزير السياحة المصري آفاق تبادل زيارات السياح

أخبار العالم العربي

السفير الروسي يبحث مع وزير السياحة المصري آفاق تبادل زيارات السياح
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9kf

التقى السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، وناقشا آفاق تبادل زيارات السياح بين البلدين.

وقالت السفارة الروسية في مصر على صفحتها في "تويتر"، اليوم الأحد، إن اللقاء بحث آفاق تبادل الزيارات وذلك في ضوء الاستئناف المخطط له للطيران بين المدن الروسية ومنتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

واتفقت موسكو والقاهرة، الجمعة الماضي، على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا