البرلمان العراقي يكلف لجنة بتقصي الحقائق بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب

كلفت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، لجنة برلمانية بتقصي الحقائق بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب التي راح ضحيتها 82 شخصا.

وعقدت رئاسة المجلس النواب بحسب بيان صحفي، اجتماعا مع لجنة الصحة والبيئة لمناقشة "الحادث المفجع" في مستشفى ابن الخطيب، وتقرر تكليف لجنة الصحة والبيئة بممارسة دورها الرقابي بتقصي الحقائق، لمعرفة أسباب وقوع الحادث والمقصرين.

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ووجهت رئاسة المجلس، بالمباشرة ميدانيا مع الجهات المعنية بجمع البيانات والمعلومات والوقائع وعرضها على أعضاء مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية يوم غد الاثنين والمخصصة لمناقشة الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإجراء تحقيق عاجل مع عدد من المسؤولين الصحيين في بغداد، على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق إلى 82 قتيلا و110 جرحى.

المصدر: RT