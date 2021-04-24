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"كلنا بنغلط".. إعلامي مصري يدافع عن محمد رمضان في وفاة الطيار أشرف أبو اليسر (فيديو)

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الفنان محمد رمضان
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علق الإعلامي المصري يوسف الحسيني على أزمة الفنان محمد رمضان والطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

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وقال الحسيني خلال تقديمه برنامج "التاسعة" عبر فضائية "الأولى": "فيه شد وسلخ جامد على الفنان محمد رمضان"، لافتا "أنا بختلف مع محمد رمضان في حاجات وباتفق معاه في حاجات".

وأضاف: "أنا أعتقد أن محمد رمضان شخص مصري طيب، وكلنا نصيب ونخطئ، مفيش داعي أن بعضنا يقرر منح صكوك الغفران أو لا".

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وأشار إلى أن "محمد رمضان شخص طيب ومفيش داعي للشد عليه.. لأنه ابن بلد ومصري محترم وراجل فنان، وممكن يصلح اللي عمله".

وتوفي الطيار المصري أشرف أبو اليسر، اليوم السبت، داخل غرفة العناية المركزة، بعد تعرضه لأزمة صحية، بعد انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

وواجه الفنان المصري محمد رمضان، في أزمة صورة كابينة الطائرة العديد من الدعاوى كان آخرها الحكم الصادر بإلزامه بدفع 6 مليون جنيه تعويض للطيار الموقوف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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