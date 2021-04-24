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الإمارات.. شرطة أم القيوين تحذر من خطورة منتحلي صفة رجال الأمن

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الإمارات.. شرطة أم القيوين تحذر من خطورة منتحلي صفة رجال الأمن
Reuters
الإمارات.. شرطة أم القيوين تحذر من خطورة منتحلي صفة رجال الأمن
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حذّرت شرطة أم القيوين في الإمارات من خطورة الاستجابة لأي شخص يستوقف المارة في الطريق طالبا منهم معلومات معينة بدعوى أنه رجل شرطة أو أمن.

وشددت القيادة العامة لشرطة أم القيوين عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، على ضرورة التأكد من هوية الشخص من خلال طلب إبراز ما يثبت هويته الوظيفية، أي ما يثبت أنه من رجال الشرطة أو الأمن.

ولفتت إلى أهمية تدوين رقم المركبة المدنية التي يستقلها الشخص للإبلاغ عنه في حال تم اكتشاف أنه منتحل صفة رجل الأمن.

ودعت إلى الإبلاغ فورا في حال التعرض للاحتيال من قبل منتحل صفة رجل الأمن وتقديم كل المعلومات حول واقعة الاحتيال لجهات الشرطة.

وذكرت أن حق أفراد الجمهور مكفول في التأكد من هوية رجل الأمن تفاديا للوقوع في جرائم النصب والاحتيال.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

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