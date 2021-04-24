"الأسايش" تعتقل مراسل "التلفزيون السوري" في القامشلي

أفاد مراسل RT بأن "قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا" "الأسايش"، اعتقلت مراسل التلفزيون السوري فاضل حماد في منزله بمدينة القامشلي.

وكانت "الأسايش" أصدرت بيانا، حول قضية حي الطي جنوب مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، أعلنت فيه عن "استكمال المفاوضات بين الأطراف الضامنة من "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات الروسية بعد الهدنة التي أعلن عنها يوم الجمعة 23 أبريل".

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وأشارت إلى "عدم وصول المفاوضات إلى حل حتى اللحظة بسبب تعنت بعض أطراف السلطات السورية ومحاولتها بناء نظريات كثيرة حول الاشتباكات الأخيرة وإخراجها عن جوهرها".

وقالت: "إننا في قوى الأمن الداخلي إذ نؤكد التزامنا بمبادئنا الإنسانية منوهين لاستمرار الهدنة حتى يوم الأحد 25 أبريل الساعة العاشرة صباحا، لاستكمال المفاوضات ووضع حل دائم لكل التجاوزات من المرتزقة بما يسمى "دفاع الوطني" تجاه الأهالي و تجاه قواتنا".

المصدر: RT