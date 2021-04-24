مصر تستعجل التعاقد على 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، على ضرورة الاتفاق على سرعة إنهاء التعاقد على شراء 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأشار خلال اجتماع لمتابعة جهود توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وبحضور وزيرة الصحة هالة زايد وعدد من المسؤولين الصحيين في البلاد، إلى أهمية الاسراع في التعاقد من أجل توفير اللقاحات للشعب المصري.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على "سرعة إنهاء إجراءات التعاقد على شراء 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي".

وبصدد مكافحة الفيروس والتطعيم ضده في مصر، أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في بيان أصدره مؤخرا، أن موسكو أبرمت عقدا مع شركة "مينا فارم" المصرية للأدوية وشركة "ProBioGen" التابعة لها ومقرها في ألمانيا، يقضي بإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في مصر سنويا في المرحلة الأولى.

وأشار البيان إلى أن "الطرفين ينويان إطلاق عملية نقل التقنية في المستقبل القريب من أجل الشروع في إنتاج اللقاح الروسي في مصانع الشركة المصرية بالقاهرة اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT