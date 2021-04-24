وزير الثقافة العراقي يعتذر على طلب المساعدة للشاعر سعدي يوسف

اعتذر وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم على الرسالة التي وجهها لوزارة الخارجية حول طلب المساعدة الصحية للشاعر سعدي يوسف.

وقال في بيان صحفي إن "الرسالة التي وجهتها إلى وزارة الخارجية طلبا لرعاية الشاعر سعدي يوسف في مرضه انطلقت من بعد إنساني محض أسسه الإسلام في القرآن الكريم، ونبي الرحمة (ص) في أحاديثه وسلوكه، وهي مبادئ دينية إسلامية أؤمن بها في حياتي وسيرتي الشخصية والمهنية".

وأضاف: "لقد كان دافعي إظهار التعاطف مع شاعر عراقي، ويحتضر قول للإمام علي عليه السلام (العفو أقرب)، ولكن إيماني بقيمي الدينية المقدسة واحترامي وتقديري لمشاعر الكثرة الكاثرة من الناس، أهم من تعاطفي ذاك لإيماني كمسؤول في الدولة بأن القيم المقدسة ومشاعر الناس أولى بالمراعاة دائما من أي اعتبار آخر".

وتابع: "لذلك أقدم اعتذاري لكل من شعر بألم في ضميره الوطني والديني والإنساني".

وأثار كتاب وجهه وزير الثقافة العراقي حسن ناظم إلى وزارة الخارجية لمساعدة الشاعر العراقي سعدي يوسف الذي يرقد في إحدى المستشفيات في لندن، لغطا كبيرا في الوسطين الثقافي والسياسي، حيث اعتبر البعض أن يوسف قد "أساء للنبي محمد والمكونات الدينية في البلاد والقوات الأمنية العراقية".

ويعتبر سعدي يوسف من الشعراء الذين أثاروا الجدل في السنوات الأخيرة، ووصفه البعض بـ"الطائفي".

وسعدي يوسف شاعر عراقي وكاتب ومترجم، ولد في أبي الخصيب، في البصرة عام 1934، أكمل دراسته الثانوية في البصرة، وتخرج في دار المعلمين العالية ببغداد 1954 "ليسانس شرف في آداب العربية".

عمل في التدريس والصحافة الثقافية، وغادر العراق في السبعينات وحاليا يقيم في لندن ونال جوائز في الشعر، منها جائزة سلطان بن علي العويس، والتي سحبت منه لاحقا، والجائزة الإيطالية العالمية، وجائزة "كافافي" من الجمعية الهلينية.

وفي عام 2005 نال جائزة فيرونيا الإيطالية لأفضل مؤلف أجنبي، وفي عام 2008 حصل على جائزة المتروبولس في مونتريال الكندية.

المصدر: RT