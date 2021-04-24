وزير الصحة: السلالة التونسية لكورونا انقرضت وسادت أخرى

أكد وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، السبت، أن السلالة التونسية المتحورة من كورونا، والتي تم اكتشافها مؤخرا، انقرضت، داعيا إلى ضرورة تشديد الإجراءات الصحية عند المعابر الحدودية.

وقال المهدي في برنامج "شارع رمضان": "السلالة التونسية لفيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا انقرضت، في المقابل فإن السلالة البريطانية تغلبت على جميع السلالات التي ظهرت في البلاد".

وأضاف: "بشأن إمكانية غلق الحدود التونسية للحد من دخول سلالات جديدة، ففي آخر اجتماع للجنة الوطنية طرحت المسألة".

وتابع: "إغلاق الحدود قرار سياسي تقرره الحكومة، والمطلوب منا في الوقت الحالي تشديد الإجراءات في المعابر لذلك تم إقرار التحليل السريع في المعابر".

وأعلنت تونس عن إجمالي إصابات بكورونا بلغت أكثر من 296 ألف إصابة، بالإضافة إلى ما يقارب الـ16 ألف حالة وفاة نتيجة مضاعفات المرض.

المصدر: "موزاييك"