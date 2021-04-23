الحوثيون: تصريحات قاسمي استفزاز للخليجيين ليس إلا

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية محمد علي الحوثي على تصريحات مساعد قائد "فيلق القدس" الإيراني رستم قاسمي، حول تقديم إيران مساعدة عسكرية للحوثيين.

وقال الحوثي في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية يوم الجمعة: "ربما هذه التصريحات من قاسمي عبارة عن استفزاز للخليجيين لخوض معركة مباشرة معهم، هذا ما أعتقده، فتصريحاته أتت من أجل الاستفزاز ليس إلا".

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وكان الجنرال رستم قاسمي المساعد الاقتصادي لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قد كشف في حواره مع قناة RT أن الحرس الثوري قدم السلاح "بشكل محدود جدا" للحوثيين في بداية الحرب اليمنية، ودرب عناصر من قواتهم على صناعة السلاح.

وحسب قاسمي، يوجد في الوقت الراهن "عدد قليل" من المستشارين من الحرس الثوري في اليمن.

من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن تلك التصريحات تتعارض مع الوقائع ومع سياسات إيران في اليمن.

المصدر: سبوتنيك