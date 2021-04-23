الراقصة الأرمنية صافينار: وزير إعلام عربي عرض علي فيلا في فرنسا ورفضت (فيديو)

أكدت الراقصة الأرمنية صافينار أثناء استضافتها في برنامج "شيخ الحارة"، أن أحد وزراء الإعلام العرب كان يطاردها لفترة طويلة بإرسال الهدايا مع سكرتيره الخاص، والتي رفضتها كلها.

وواجه "شيخ الحارة" صافينار بحقيقة ارتباطها بوزير إعلام عربي والذي استمر سكرتيره الخاص في التردد عليها لمدة عام بهدايا ومراسلات، ولكنها أنكرت ارتباطها به وأكدت أنها لم تره ولم تتزوجه.

وقالت: "مكونتش متجوزة ومخدتش الهدية وكان بيبعتلي السكرتير وما كونتش عاوزة اتجوز جواز مصلحة وقتها لكن دلوقتي ممكن".

وقال "شيخ الحارة": "السكرتير كان بيتردد عليكي لمدة سنة وجابلك فيلا في الشيخ زايد وشاليه في الساحل وعربية"، لترد صافينار: "وفيلا في فرنسا كمان بس رفضتها كلها ومقبلتش منه أي هدايا".

وأكدت صافينار أنها لم تتزوج سوى مرتين فقط ولم تفعل ذلك من أجل الجنسية المصرية ولم تسع لذلك، كما أنها لم تتزوج من الماكيير الخاص بها كما قال شيخ الحارة، مشددة على أنها كانت إشاعة نتيجة لـ"هزار".

المصدر: RT