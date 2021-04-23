الخارجية الفلسطينية: المالكي استعرض مع نظيرته الإسبانية الأوضاع في القدس والانتخابات

استعرض وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع نظيرته الإسبانية ارانشا غونساليس لايا، الوضع في فلسطين وما تتعرض له مدينة القدس من إجراءات قمعية تنتهلك حقوق المقدسيين.

وأشار بيان للخارجية الفلسطينية إلى أن المالكي شرح "خطورة تلك الاعتداءات التي رافقتها اعتداءات من قبل قطعان المستوطنين والمنظمات اليهودية العنصرية التي كانت تنادي بالموت للعرب".

وأكد على "الحاجة لتوفير الحماية للمقدسيين بشكل خاص وبقية الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية بشكل عام".

وفي ما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية المزمعة، أطلع المالكي نظيرته الإسبانية على التحضيرات التي ترافق العملية الانتخابية والالتزام المطلق من قبل القيادة الفلسطينية في عقدها في كافة الأرض الفلسطينية بما يشمل المناطق المصنفة (جيم) وبشكل خاص القدس الشرقية.

وأشار إلى "المخاطر المحدقة بهذه العملية الانتخابية نتيجة للتصرفات غير المسؤولة التي اقدمت عليها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين والمدينة المقدسة لمنع اجراء الانتخابات فيها".

وشدد المالكي على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لصالح إجراء الانتخابات الفلسطينية، وضمان عدم تعطيلها أو التدخل فيها.

بدورها أكدت غونساليس على "دعم إسبانيا للانتخابات الفلسطينية واستعدادها لتقديم كل الدعم والإسناد المطلوبين لإنجاحها، بما في ذلك الطلب من إسرائيل الوفاء بالتزاماتها حيال الانتخابات الفلسطينية وعدم التدخل فيها والسماح بعقدها في مناطق جيم وتحديدا في القدس الشرقية".

وقالت: "ستقوم إسبانيا بكل ما هو مطلوب منها من اتصالات مع كافة الجهات المؤثرة بما في ذلك مع الجانب الإسرائيلي لحثه على إتمام هذه العملية الديمقراطية بشفافية عالية، بمهنية جيدة وبدون تدخل أيا كان".

وأشارت إلى أنها ستتواصل مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، وأن موضوع الانتخابات الفلسطينية سيكون بندا على جدول أعمال مجلس وزراء خارجية الدول الأوروبية والذي سيعقد الشهر القادم.

واتفق الوزيران على مواصلة الاتصالات والجهود لصالح تطوير العلاقات الثنائية من جهة وفي بذل الجهود المطلوبة لضمان عقد الانتخابات الفلسطينية حسب جدولها بما يشمل القدس.

المصدر: RT