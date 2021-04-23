السعودية تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 8 أشهر

على خلفية زيادة المخاوف من ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا في السعودية، اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بالوباء في المملكة من عتبة الـ1.1 ألف لأول مرة منذ أواخر الصيف الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن رصد 1098 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 1055 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ 24 أغسطس الماضي.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1098) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1205) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (393,653) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/c73u2wXgsp — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 23, 2021

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين منطقة الرياض (454 حالة) ومنطقة مكة المكرمة (244 حالة) والمنطقة الشرقية (171 حالة).

وسجلت السلطات الصحية السعودية خلال اليوم الأخير تسع وفيات جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" (مقابل 11 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 1205 مرضى للشفاء من العدوى.

وسجلت في السعودية إجمالا منذ بداية الجائحة 410191 إصابة مؤكدة بكورونا، بما في ذلك 6878 حالة وفاة و393653 حالة شفاء و9660 حالة نشطة منها 1205 مرضى في حالة حرجة.

المصدر: RT