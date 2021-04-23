صور تكشف حادث سيارة "أستون مارتن" المروع في مصر

كشفت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن حادث سيارة "أستون مارتن" المروع الذي راح ضحيته طالبان، بينهما نجل رجل أعمال.

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وقالت وسائل الإعلام المصرية إن نجل رجل أعمال مصري يدعى محمد حمدي لقي مصرعه في حادث مروع.

وأوضحت أن "الحادث أودى بحياة طالبين على طريق "القاهرة الجديدة – السويس"، بسبب السرعة الجنونية، وبينت المعاينة أن المتوفين هما محمد حمدي عبدالرازق طالب في كلية الطب وهو نجل رجل الأعمال حمدي عبد الرازق، وشاب آخر يدعى عمر ماهر، عقب اصطدام سيارتهما معا فماتا في الحال".

وأشارت التحريات إلى أن "الشاب محمد حمدي كان يقود سيارة أستون مارتن، اصطدم بسيارة أخرى كان يستقلها شاب يدعى عمر ماهر، وتسببت قوة التصادم في وفاة الطالب والشاب في الحال، وأحدثت تلفيات بالغة في سيارتيهما".

أظهرت معاينة أجهزة الأمن لمكان الحادث وجود تلفيات كبيرة في سيارة الشاب عمر ماهر، فتحولت كومة من الصفيح، بينما تعرضت سيارة طالب الطب "أستون مارتن" لتلفيات كبيرة في مقدمة السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

المصدر: RT