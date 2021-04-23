الجيش الفرنسي ينفي شن ضربات جوية في تشاد

قال الجيش الفرنسي اليوم الجمعة، إنه لم ينفذ أي ضربات جوية هذا الأسبوع في تشاد التي قتل رئيسها إدريس ديبي في معركة مع قوات المتمردين.

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وفي وقت سابق من اليوم قال المتمردون في تشاد، إن مركز قيادتهم تعرض لقصف مساء الأربعاء، استهدف قتل قائدهم، في الوقت الذي يستعد فيه الشعب التشادي لتشييع جثمان ديبي الذي لقي حتفه على جبهة القتال يوم الاثنين.

وأعلن الجيش التشادي وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بجروح أصيب بها خلال معارك مع المتمردين على الحدود مع ليبيا شمالي البلاد.

وأثار العنف في تشاد قلق الدول الغربية التي تعتبر ديبي حليفا في مواجهة الجماعات الإسلامية المتطرفة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

المصدر: رويترز