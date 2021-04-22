التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جنوب المملكة

قال التلفزيون الرسمي السعودي مساء يوم الخميس، إن التحالف العربي بقيادة الرياض اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب جنوب المملكة.

وشدد التحالف على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأوضح التحالف في بيان أن محاولات الجماعة العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكثف "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم ضد السعودية، بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي شنه الحوثيون في مسعى لإحكام السيطرة على محافظة مأرب اليمنية.

المصدر: وكالات