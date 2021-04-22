إصابة شرطي إسرائيلي في مواجهات مع شبان فلسطينيين (صور)

أصيب شرطي إسرائيلي بجروح في وجهه إثر رشق شبان فلسطينيين قوات إسرائيلية بالحجارة في محيط البلدة القديمة بالقدس اليوم الخميس.

ودارت المواجهات وسط انتشار أمني مكثف للشرطة الإسرائيلية والحواجز العسكرية التي تم تطويق البلدة القديمة بها.

الشرطة الإسرائيلية

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 4 شبان إسرائيليين بعد اعتدائهم على عابر سبيل.

ويأتي ذلك وسط توتر كبير يسود منذ أيام ومواجهات في منطقة باب العامود في القدس.

المصدر: RT