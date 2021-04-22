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أول ظهور لوزير الرياضة المصري بعد تعرضه لحادث خطير

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أول ظهور لوزير الرياضة المصري بعد تعرضه لحادث خطير
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ظهر وزير الرياضة المصري أشرف صبحي اليوم الخميس بمنزله لأول مرة منذ تعرضه لحادث خطير خلال استقباله باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجديد.

أول ظهور لوزير الرياضة المصري بعد تعرضه لحادث خطير
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نقل وزير الرياضة المصري إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير
نقل وزير الرياضة المصري إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

وتقدم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والتوفيق لوزير الشباب والرياضة، حيث ظهر ذراعه مربوطا خلال استقبال رئيس "الكاف" الجديد.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي قد تعرض لحادث سير، وجرى نقله إلى المستشفى بعد انقلاب سيارته على الطريق الصحراوي.

أول ظهور لوزير الرياضة المصري بعد تعرضه لحادث خطير

المصدر: RT

 

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