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مراسلنا: تجدد الاشتباكات بين وحدات "الدفاع الوطني السوري" و"الأسايش" شمال شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

مراسلنا: تجدد الاشتباكات بين وحدات
RT
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أفاد مراسلنا، بتجدد الاشتباكات شمال شرقي سوريا، بين وحدات "الدفاع الوطني السوري" وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش".

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وأظهرت مشاهد خاصة لـRT، سقوط قذيفة هاون في منطقة التماس بين المجموعتين، وقال مراسلنا إن هناك قصفا عشوائيا وإن الوضع في الخطوط الأمامية يبدو خطيرا.

من جهتها، أفادت شبكة "رووداو" الكردية، بسقوط قتلى في مدينة القامشلي برصاص عناصر الدفاع الوطني السوري.

وكانت وساطة روسية نجحت بوقف الاشتباكات التي اندلعت منذ فجر أمس شمال شرقي سوريا، بين وحدات "الدفاع الوطني السوري" وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش"، قبل عودة الاشتباكات.

المصدر: RT

 

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