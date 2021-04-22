"مع التركيز على استعادة الوحدة الفلسطينية".. مباحثات بين لافروف والمالكي في 4 مايو
Sputnik Alexei Kudenko
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أعلنت الخارجية الروسية اليوم الخميس أن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو في الرابع من مايو المقبل.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال إفادة صحفية اليوم الخميس: "في 4 مايو سيقوم وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين بزيارة عمل إلى موسكو، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".
وأضافت: "سيبحث الوزيران جملة من القضايا الخاصة بالأجندتين الشرق أوسطية والدولية، مع التركيز على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".
المصدر: وكالات