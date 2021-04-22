اشتباك داخل مطار مقديشو يوقف العمل ويثير الفوضى (فيديو)

وقع في مطار مقديشو الدولي صباح اليوم اشتباك بالأيدي بين عناصر من وكالة المخابرات والأمن القومي وموظفي إدارة الهجرة، ما أدى إلى إتلاف نوافذ ومعدات في مكتب إدارة الهجرة.

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وجاءت الاشتباكات بعد خلاف جرى يوم أمس بين موظفي الهجرة وعناصر المخابرات بعد أن أوقفت إدارة الهجرة أجانب وصلوا إلى المطار للتأكد من هويتهم والتعرف على وجهتهم لكن عناصر من المخابرات رفضت ذلك وأخرجتهم من المطار.

وقد أدت الاشتباكات إلى توقف أعمال المطار لفترة وجيزة وأثارت الفوضى فيه، ووصل رئيس إدارة الهجرة محمد آدم كوفي، إلى المطار لتهدية الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

This chaotic scene is at Aden Adde Airport's Immigration Department. Forces from NISA today stormed the Immigration after which they assaulted the staff there. pic.twitter.com/isOhA8LhUE — Abdirahman Abdishakur (@AAbdishakur) April 22, 2021

Another sad news video aden ade airport pic.twitter.com/mNDxdkNgYW — Bishaar adaawe (@AdaaweBishaar) April 22, 2021

المصدر: "الصومال الجديد"