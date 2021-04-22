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اشتباك داخل مطار مقديشو يوقف العمل ويثير الفوضى (فيديو)

أخبار العالم العربي

اشتباك داخل مطار مقديشو يوقف العمل ويثير الفوضى (فيديو)
Reuters
مطار عدن أدي في مقديشو
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وقع في مطار مقديشو الدولي صباح اليوم اشتباك بالأيدي بين عناصر من وكالة المخابرات والأمن القومي وموظفي إدارة الهجرة، ما أدى إلى إتلاف نوافذ ومعدات في مكتب إدارة الهجرة.

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وجاءت الاشتباكات بعد خلاف جرى يوم أمس بين موظفي الهجرة وعناصر المخابرات بعد أن أوقفت إدارة الهجرة أجانب وصلوا إلى المطار للتأكد من هويتهم والتعرف على وجهتهم لكن عناصر من المخابرات رفضت ذلك وأخرجتهم من المطار.

وقد أدت الاشتباكات إلى توقف أعمال المطار لفترة وجيزة وأثارت الفوضى فيه، ووصل رئيس إدارة الهجرة محمد آدم كوفي، إلى المطار لتهدية الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

المصدر: "الصومال الجديد"

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